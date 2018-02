Case IH a élargi sa gamme de tracteurs de la série Puma en ajoutant un modèle d’entrée de gamme. Les Puma 140, 150 et 165 sont maintenant disponibles avec la mention X. La gamme s’anime d’un moteur six cylindres FTP de 6,7 l Tier 4 final qui délivre une puissance de 140 ch à 165 ch. Côté transmission, on retrouve la semi-powershift 18 X 6 (40 km/h) et 19 X 6 (50 km/h). Le débit hydraulique atteint 110 l/min grâce à une pompe cylindrée variable. Elle peut alimenter jusqu’à quatre distributeurs arrière et trois pour les opérations avec chargeur ou relevage avant frontal. Le relevage arrière offre une capacité de charge de 8257 kg.