Nouveau tracteur T5.140 de New Holland

New Holland a dévoilé dans le cadre du salon international de la machinerie agricole EIMA, son nouveau tracteur T5.140 AutoCommand. Celui-ci se motorise d’un bloc FPT Nef quatre cylindres de 4,5 litres Tier 5 développant 140 ch. Il est couplé à la transmission à variation continue AutoCommand. Développée par FPT Industrial pour atteindre la norme Tier 5, la technologie appelée HI-eSCR2 comprend le catalyseur à oxydation diesel (DOC), le système SCR (injection d’AdBlue), un système SCR avec filtre et un second SCR couplé à un catalyseur de nettoyage (CUC) qui élimine les particules polluantes restantes avant la sortie de l’échappement.