Case IH a dévoilé récemment l’arrivée sur le marché du modèle de tracteur Optum 250 CVT. Celui-ci est motorisé d’un bloc FPT six cylindres de 6,7 L Hi-eSCR développant 273 ch. Il est associé à une transmission variable CVT. Côté hydraulique, on retrouve une pompe qui délivre 165 l/min ou en option 223 l/min. Le relevage arrière a une capacité de 11 058 kg. Case IH offre en option un système de freinage antiblocage ABS et un système de freinage moteur. L’ensemble des caractéristiques des Optum 270 et 300 se retrouve ainsi dans le modèle 250.

Case IH a également introduit la table de récolte série 4400. La particularité de cette gamme est qu’elle est dessinée pour un usage en culture en rangs étroits. Chaque pointe est espacée afin de récolter des rangs de 20 po et de 22 po de large au lieu du traditionnel 30 po. La table est ainsi conçue afin de pouvoir être équipée d’une tête déchiqueteuse en dessous, comme les tables de récolte de 30 po. La flottaison de la table est accrue grâce à la légèreté de cette dernière. Le système CornLouvers permet d’acheminer doucement les épis sur la table de récolte jusque dans la batteuse. La table peut être équipée d’un système de capteur qui guide la batteuse dans les rangs.