Nouveautés pour le semoir Azurit 10 de Lemken

Lemken a apporté des modifications à son semoir monograine Azurit. La nouvelle version, disponible à partir de septembre, prendra le nom d’Azurit 10. Parmi les évolutions par rapport au modèle précédent, l’Azurit 10 est disponible en versions six et douze rangs avec un espacement de 50 cm entre les rangs. Ceci en plus des versions à quatre, six et huit rangs avec des interlignes de 70 cm à 80 cm. Le fabricant a ajouté un soc aux éléments semeurs afin d’améliorer la qualité du positionnement des semences. Le tube de descente a été également redessiné. Une autre amélioration est le système automatique de séparation des grains de maïs, qui surveille et réajuste la qualité de la séparation. Un nouveau système de surveillance de la fertilisation indique automatiquement s’il y a bourrage de certains disques fertiliseurs. Un dispositif d’épandage, le MicroHub 5, permet aussi d’épandre des microgranulés à proximité de la semence. Leurs éléments nutritifs hydrosolubles sont très rapidement disponibles pour les plantes, ce qui entraîne généralement un développement précoce particulièrement bénéfique de celles-ci. Le MicroHub peut contenir 200 litres d’engrais. Le débit d’épandage est actuellement compris entre 1 kg/ha et 40 kg/ha. L’unité de dosage est électrique, ce qui permet le transport pneumatique des granulés dans le sillon de semis.

