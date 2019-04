Nouveaux éléments semeurs MS V de Monosem

La gamme d’éléments semeurs de Monosem s’agrandit avec la version V dotée d’un enterrage à soc avec doubles disques ouvreurs. Ceux-ci sont spécifiques au secteur maraîcher.

Les socs sont conçus afin de travailler en présence de résidus végétaux. Grâce à ses doubles disques ouvreurs, l’élément assure un meilleur contact graine?sol. La régularité de profondeur de semis est obtenue par le système de balancier ainsi que les roues avant 285 X 65 à bandage autonettoyant placées de chaque côté des doubles disques. Ceux-ci permettent de contrôler la profondeur de semis. Une molette permet d’ajuster rapidement et précisément la profondeur de semis. De série, un ressort de pression réglable améliore la stabilité de l’élément et accroît la capacité de pénétration de l’élément semeur. La conception de l’élément autorise un entre?rang minimum de 25 cm. L’élément MS version V peut être monté sur tous les châssis 5 po rigides ou repliables de la gamme. Il peut ainsi recevoir des micros-granulateurs Microsem et des fertiliseurs. Les semoirs de la gamme MS peuvent également être équipés d’un contrôleur de semis, de coupures de rangs et de la modulation de la densité de semis.