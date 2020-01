Nouveau semoir à céréale monograine de Monosem

Monosem a lancé un semoir monograine pour céréales avec 25 cm d’interrangs. L’entreprise a modifié les éléments de ses Monoshox NG Plus M et NG Plus 4. Le semoir dispose de roues de jauge, d’une trémie étroite et d’un bloc tasseur arrière compact. Dans un contexte de réduction de l’utilisation des herbicides, ce type d’interrang est plus adapté au binage. Cet interrang réduit ouvre également la voie à l’utilisation d’un seul semoir pour toutes les cultures avec possibilité de n’utiliser qu’un rang sur deux ou trois pour réaliser des semis à 50 cm ou 75 cm d’entre-rang ou en Twin-Row. Les pertes à la levée étant limitées, il est possible de réduire les densités de semis (moins de 100 grains/m²) et ainsi d’économiser sur le coût de la semence. Monosem a aussi développé la bineuse Multicrop Compact afin de s’adapter aux interrangs de 18 cm à 65 cm. Cette bineuse permet de désherber les cultures céréalières et maraîchères. Ce nouvel élément dispose d’une roue avant étroite de 380 mm X 65 mm dont le réglage du contrôle de la profondeur de travail s’effectue rapidement à l’aide d’un levier cranté. L’élément peut recevoir jusqu’à trois différents outils. La bineuse Multicrop Compact peut recevoir des disques protège-plants. Elle est aussi compatible avec le relevage hydraulique automatique par GPS pour accroître la précision.