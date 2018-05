Jaylor a récemment introduit sa nouvelle gamme de remorques à benne basculante adaptées notamment au secteur de la construction et du transport de marchandises. Trois modèles sont disponibles, soit le C118, le C124 et le C130. Elles ont respectivement de 6,4 m³, de 8,5 et 10,2 m³ sans rehausse. Il est possible d’accroître la capacité à 10,8 m, à 13,3 m et à 19,5 m avec la rehausse. La benne est actionnée par un cylindre double action simple pour la C118 ou deux cylindres doubles actions pour les deux autres modèles. La puissance minimale recommandée est de 100 ch à 210 ch. La remorque est montée sur un essieu simple pour la plus petite et sur un essieu double tandem pour les deux plus gros modèles. Ils sont montés sur des pneumatiques 445/65 R22.5 Radial ou en option sur des pneus 700/40 22.5 Bias.