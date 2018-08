Nouvelle presse à balle ronde Claas

La toute nouvelle presse à balle ronde Rollant 540 est dotée d’une chambre fixe et d’un système de liage mixte filet ou film. Elle presse des balles d’un diamètre de 1,25 m pour une largeur de 1,22 m. La chambre de pressage comporte 15 rouleaux de 4 mm d’épaisseur. Les rouleaux nervurés sont supportés et entraînés par des axes latéraux renforcés d’un diamètre de 50 mm du côté entraîné. Les vérins de fermeture de la porte arrière sont positionnés horizontalement sur les côtés afin de garantir une pression de pressage élevée. Pour obtenir une densité maximale des balles, les vérins assurent une pression jusqu’à 180 bars.

PUBLICITÉ

La Rollant 540 peut être équipée en option du système MPS II. Celui-ci comprend un segment de trois rouleaux de pressage qui pivote dans la chambre pour comprimer encore davantage la balle, démarrer sa rotation plus tôt et obtenir une forme de balle uniforme. D’une largeur de 2,10 m, le pick-up à came assure un ramassage de la matière dans les meilleures conditions. Un double rouleau tasseur d’andain est disponible en option. Celui-ci améliore l’alimentation aussi bien dans les andains volumineux que dans ceux de petite dimension, encore une fois pour une forme de balle plus homogène. Deux vis d’alimentation latérales se chargent d’acheminer la matière avec régularité vers le rotor.

Le système de coupe dispose de 15 couteaux offrant une largeur de coupe théorique de 70 mm. Les couteaux peuvent être activés depuis la cabine. Ils sont protégés individuellement contre les corps étrangers. La presse peut être commandée à l’aide des terminaux Claas Communicator et Operator, mais aussi par un terminal Isobus.