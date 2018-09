Nouvelles têtes de récolte à maïs de Claas

Claas a présenté récemment ses nouvelles têtes de récolte à maïs Orbis 600 SD et Orbis 750. Avec leurs disques de petite et de grande dimension, les nouveaux becs à maïs assurent un flux de récolte optimal, une efficacité maximale et une grande fiabilité. Le nouveau cadre oscillant avec les structures en T a été redessiné afin de permettre de réduire le poids et d’augmenter leur résistance à l’usure. Grâce au nouveau système de repliage, ces outils frontaux sont opérationnels en quelques secondes seulement.

PUBLICITÉ

Le concept des nouveaux becs à maïs offre des largeurs de travail de 6 m et de 7,5 m. L’Orbis 600 SD travaille avec quatre disques extérieurs de petit diamètre (SD = small disc), tandis que l’Orbis 750 associe un grand disque extérieur avec un petit disque intérieur de chaque côté. La configuration des deux modèles permet ainsi un flux de récolte en V éprouvé et une fiabilité maximale, et ce, même dans les récoltes de maïs irréguliers.

L’angle d’attelage du cadre oscillant peut être réglé sur deux positions en fonction des conditions de récolte. Cela permet, notamment en conditions humides, de conserver l’angle de coupe de l’outil frontal même si les roues avant de l’ensileuse s’enfoncent davantage dans le sol. Le système Auto Contour assure la compensation transversale avec une régulation active de la pression au sol pour obtenir des chaumes de hauteur uniforme sur toute la largeur de travail. Il est intégré de série à l’Orbis 750 et disponible en option sur l’Orbis 600 SD.