Kuhn accroît la productivité de son déchaumeur Optimer XL en lui offrant des disques de 620 mm. La série 100 XL et 1.000XL adopte ainsi les disques qui lui permettent maintenant de travailler à des profondeurs de 5 cm à 15 cm, tout cela à des vitesses avoisinant 15 km/h. Il est maintenant possible de jumeler la déchaumeuse à une trémie de semis SH600 de 600 litres. Ceci permet de travailler le sol et d’effectuer simultanément un semis de couvert végétal. Les largeurs de déchaumage sont de 3 m à 4 m en version portée et de 4 m et 5 m en version semi-portée. Le travail s’effectue par le biais de 24 à 40 disques cannelés. La puissance minimale est de 105 ch à 200 ch. Le déchaumeur peut être combiné à un double rouleau, T-Ring, T-Liner et HD-Liner 600.