Robot de désherbage Dino de Naïo Technologies

GMABE, distributeur canadien spécialisé dans l’importation de technologies novatrices, était à la recherche de solutions pour ses clients agriculteurs en voie de transition vers le biologique. Benoit St-Laurent, président de GMABE, est devenu l’automne dernier le premier distributeur des produits Naïo Technologies pour l’Amérique du Nord. Parallèlement, le gouvernement canadien s’intéressait aussi au robot Dino. Ainsi, le Centre de recherche et de développement de Saint-Jean-sur-Richelieu d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui se spécialise en horticulture de précision, teste et évalue différentes technologies afin de valider leur utilisation en conditions climatiques et en sol canadien. Cet été, les chercheurs testeront le robot Dino, qui désherbera les cultures en sol québécois. Avec la difficulté à recruter une main-d’œuvre de plus en plus rare, plusieurs producteurs maraîchers pourraient bien y trouver leur compte, comme ce fut le cas récemment en Californie dans la région du « Bowl of lettuce » où l’on vient d’adopter le robot en condition réelle de culture.