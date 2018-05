Semoir Aerosem 3002 de Pöttinger

Pöttinger a dévoilé son nouveau semoir pneumatique Aerosem 3002. Le semoir est équipé de dix socs de précision d’un espacement de 37,5 cm ou 75 cm, ou de seulement 12,5 cm pour l’Aerosem Add. En utilisant le système de dosage standard, grâce à la tête de distribution, l’engrais peut être appliqué entre les rangées de graines. Avec Duplex Seed, l’ensilage et le maïs sont plantés sur deux rangs jumelés. En plus d’augmenter le rendement, il augmente la production pendant le semis grâce à la vitesse de conduite plus élevée. L’ajout de l’IDS, un système unique qui garantit un flux constant de semences à chaque rangée, permet d’économiser de la semence. La tête de distribution unique, avec système de tubes à double paroi intégré pour le retour de grain interne, garantit que les valeurs de distribution croisée peuvent être mesurées précisément avec les céréales et les petites graines.