SIMA de Paris: Le Salon à fréquenter pour suivre les tendances en machinerie agricole

Pour connaître les tendances au niveau de la machinerie agricole, rien ne vaut une visite dans l’un des grands salons internationaux. Le Salon international de la machinerie agricole, SIMA, est certainement un incontournable.

Imaginez: 27 hectares de plancher dans sept halls d’exposition, 1800 exposants provenant de 42 pays et 232 000 visiteurs provenant de 135 pays. C’est un salon définitivement tourné vers l’international.

«C’est le plus vieux salon de la machinerie agricole au monde, 1922, explique en entrevue la directrice générale de l’événement, Martine Dégremont. C’est le rendez-vous de toutes les agricultures, quelque soit la taille et le mode. Cette année, on a des choses énormes en agriculture numérique. On a parlé de beaucoup de choses sur les vers de terre. On a une section élevages, petite, mais qui génère des ventes à l’international. On veut être très larges.»

De nombreuses nouveautés sont présentées en première au SIMA. Plusieurs d’entre elles ne sont même pas commercialisées encore. Les SIMA innovation Awards récompense les plus intéressantes.

Un autre concours récompense les machineries les plus intéressantes aux yeux d’un jury composé de journalistes des pays européens. Seize prix ont été remis le 25 février pour les prix de la Machine de l’année.

Quelques données sur le SIMA de Paris:

1 800 exposants de 42 pays

232 000 visiteurs de 135 pays

15 secteurs d’exposition

