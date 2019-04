Trois nouveaux modèles Massey Ferguson

Trois nouveaux modèles rejoignent la gamme Massey Ferguson 7700S. Ceux-ci se partagent des puissances de 165 ch, 180 ch et 190 ch. Ces modèles sont conformes avec les normes antipollution Stage V en intégrant le SCR, le DOC et désormais un SC afin de réduire les émissions de particules. Côté transmission, une semi-Powershift Dyna-6 est disponible sur les modèles MF 7716 S et MF 7718 S. Ils sont désormais équipés du nouveau système Super ECO. Cela permet d’économiser du carburant en atteignant la vitesse maximale sur route de 40 km/h à 1500 tr/min et de 50 km/h à 1800 tr/min, soit jusqu’à 17% de moins que les générations précédentes. Jusqu’alors réservé aux MF 8700 S, le Datatronic 5 est livré de série sur les modèles MF 7700 S Exclusive. Il est disponible en option sur les modèles Efficient. Ce terminal couleur tactile de 9 pouces autorise jusqu’à trois opérations en même temps. La compatibilité Isobus du terminal peut être combinée avec le joystick Multipad. L’utilisateur pourra donc affecter à chaque touche de ce dernier, une fonction de l’outil attelé.

