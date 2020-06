Un interrang de 15 cm avec Mashio

Mashio annonce la possibilité de semer en semis direct avec un écartement plus étroit. Le Diretta Corsa 300 et le Gigante Pressure 300, tous deux des semoirs SD à châssis fixe de 3 m, peuvent être configurés d’usine avec 19 éléments. Ceci permet un interrang de 15,6 cm. Les Gigante Pressure 400, 500 et 600, peuvent être équipés respectivement de 26, 33 et 40 éléments afin de proposer un écartement entre les rangs de 15 cm. La nouvelle disposition permet aussi de semer une variété de culture en plus de permettre de regénérer une prairie.