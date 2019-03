Un nouveau tracteur signé Case IH

Case IH a récemment présenté son nouveau-né dans sa gamme de tracteurs avec la série Versum. Celle-ci se positionne entre les gammes Luxxum et Maxxum en intégrant quatre modèles de 100 ch à 130 ch.

Le Versum intègre la transmission variable continue CVXDrive qui s’associe à la fonction EcoDrive afin d’atteindre 40 km/h à faible régime moteur. La fonction Stop Actif permet d’immobiliser facilement le tracteur sur les pentes et aux intersections sans utiliser les freins à pied. Le système APM Automatic Productivity Management diminue automatiquement le régime moteur lorsque les besoins hydrauliques ou en puissance d’un outil sont réduits. Tous les modèles sont motorisés d’un 4,5 litres avec turbocompresseur et Intercooler conforme à la norme Stage V grâce au système HI-eSCR2. La prise de force avant fonctionne à 1000 tr/min, tandis qu’à l’arrière trois vitesses de prises de force sont disponibles, à savoir 540 / 540 ECO / 1000 tr/min ou 540 ECO / 1000 / 1000 ECO tr/min en option. Le débit hydraulique maximum est de 110 l/min. Les clients peuvent choisir leur option à raccord rapide préférée sur les attelages trois-points avant et arrière avec des alternatives de catégorie 2 ou 3N.