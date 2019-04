Accord de distribution entre la société néerlandaise Aminocore et Axter Agroscience inc.

C’est avec plaisir que Pierre Migner, agronome et président d’Axter Agroscience inc. (« Axter »), annonce la signature d’une entente exclusive avec la société néerlandaise Aminocore pour la distribution de ses produits au Canada. https://aminocore.nl/our-products/

Pour répondre à la demande croissante en produits respectueux de l’environnement et efficaces pour les plantes, Aminocore a conçu et produit des engrais et biostimulants à base d’acides aminés. Les acides aminés et les produits d’Aminocore sont complètement naturels et exempts de matières synthétiques et ont pour objectif de fournir des solutions pour améliorer la qualité et le rendement des cultures tout en rendant les plantes plus résistantes au stress. Les produits respectent les lois et règlements nord-américains et les directives européennes. Ils sont enregistrés auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et approuvés pour l’agriculture biologique.

« L’annonce de cet accord de distribution avec Aminocore fait état du nombre croissant d’acteurs clés du secteur qui reconnaissent l’expertise et le réseau de distribution d’Axter Agroscience, tant au pays qu’à l’étranger », a déclaré Pierre Migner.

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé chez Axter Agroscience un partenaire de longue haleine pour le marché canadien et sommes convaincus que nos produits à base d’acides aminés seront entre de bonnes mains avec l’équipe expérimentée d’Axter et sa clientèle », déclare Stephan Hoving.

À propos d’Axter Agroscience inc.



Fondée en 1982, l’entreprise privée Axter Agroscience a amorcé en 2012 une modification importante et complémentaire de ses produits de base, en mettant les biostimulants au cœur de ses activités de recherche et développement. En 2016, le travail inlassable de son équipe de R & D et les résultats encourageants obtenus sur le terrain ont aiguillonné le développement d’une nouvelle génération de biostimulants et donné naissance à plusieurs nouvelles découvertes que la société dévoilera sous peu. Pour plus d’informations sur Axter Agroscience et ses produits, visitez le site http://www.axter.ca

À propos d’Aminocore

Aminocore est une société jeune et innovante avec des installations de production aux Pays-Bas et en Allemagne. Nous développons et produisons des solutions agricoles innovantes à base d’un acide aminé naturel qui nous est exclusif. Possédant des départements des ventes et de R & D et des enregistrements sur la plupart des continents, nous offrons des produits à base d’acides aminés de haute qualité pour répondre aux enjeux actuels de l’agriculture. Pour plus d’informations au sujet d’Aminocore et de nos solutions à base d’acides aminés, consultez la page https://www.aminocore.nl.