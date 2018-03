Alberta Veterinary Laboratories (AVL), propriétaire de Solvet, a conclu avec Vetoquinol Canada une entente de partenariat qui permettra à Vetoquinol de fournir à ses clients une solution à verser d’ivermectine de grande qualité, entièrement fabriquée au Canada. En vertu de cette entente, Solvet produira pour Vetoquinol Canada la Solution à verser Bovimectin pour bovins, une solution qui offre un contrôle contre une large variété de parasites externes et internes.

Cette entente témoigne de l’engagement des deux entreprises à l’égard de l’industrie bovine canadienne. « Les deux sociétés sont des entreprises familiales qui s’emploient avec fierté à développer des solutions d’avant-garde pour la santé animale, explique Diane Bourassa, directrice générale chez Vetoquinol Canada. Nous nous efforçons d’appuyer l’industrie bovine canadienne et les vétérinaires qui contribuent activement à la santé et au bien-être des animaux au Canada. Vetoquinol Canada est fière de promouvoir les produits fabriqués au Canada qui répondent aux demandes de l’industrie. »

Solvet, dont le siège social est situé à Calgary (Alberta), mène toutes les activités de recherche et de développement pour ses produits de santé animale avec le soutien de chercheurs canadiens et de leurs établissements de recherche respectifs. « Puisque Bovimectin est issu de recherches effectuées dans les conditions canadiennes, les éleveurs de bovins canadiens peuvent se fier à notre produit, sachant qu’il a été mis au point dans des conditions semblables à celles auxquelles est soumis leur propre bétail, ajoute le Dr Merle Olson, fondateur et vice-président à la recherche chez Solvet. Le fait que le produit soit fabriqué dans nos installations canadiennes garantit aussi un court laps de temps entre la fabrication et la livraison, ainsi qu’un approvisionnement constant en produits frais. »

La Solution à verser Bovimectin pour bovins sera fabriquée pour Vetoquinol Canada dans les installations de Solvet à Calgary. Comme tous les établissements de fabrication de Solvet, l’usine de Calgary est approuvée par Santé Canada pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés tant à la médecine humaine qu’à la médecine vétérinaire dans le marché canadien. Le réseau de distribution complet de Vetoquinol au Canada permettra l’offre de Bovimectin par un plus grand nombre de vétérinaires à travers le Canada.