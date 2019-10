De Cowboys Fringants à professeur émérite

Dans le cadre du 34e Salon de l’agriculture, la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe est fière de dévoiler l’identité du conférencier pour son édition 2020. C’est avec immense plaisir que nous recevrons Jérôme Dupras qui s’entretiendra avec les convives présentes le mardi 14 janvier à Espace Saint-Hyacinthe.

La musique au service de l’environnement

Les arts, les sciences et l’environnement s’entrecroisent dans la vie de Jérôme Dupras. Titulaire d’un doctorat en géographie et d’un postdoctorat en biologie, il est professeur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais où il est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Sur les scènes musicales de la francophonie, on le connaît en tant que membre des Cowboys Fringants.

Engagé dans de nombreuses causes environnementales, il est entre autres président de la Fondation Cowboys Fringants, cofondateur du Mouvement Ceinture Verte, initiateur du mouvement Artistes pour le climat et chroniqueur à la radio de CKOI.

L’environnement : une préoccupation pour tous

Nous sommes tous préoccupés par les enjeux environnementaux. L’environnement est l’un des enjeux le plus préoccupants chez les agriculteurs. Quand le comité organisateur du Salon de l’Agriculture s’est penché sur le choix de son conférencier, il était évident que ce sujet serait abordé pour son édition 2020. Jérôme Dupras cumule les projets : il a fait une maîtrise sur les bandes riveraines dans la région de Joliette, publie dans des revues scientifiques, est chroniqueur et professeur universitaire, est président de la Fondation Cowboys Fringants qui de 2014 à 2017 a planté 375 000 arbres dans la grande région de Montréal et le tout, en réussissant avec brio à mener sa carrière de bassiste en même temps.

Assurément, la passion de Jérôme Dupras pour les sciences naturelles vous sera agréablement communiquée le 14 janvier prochain. Ce déjeuner-conférence est ouvert à tous et nous vous invitons à réserver vos billets rapidement puisque les places sont limitées.