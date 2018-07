DeLaval présente son nouveau système de traite robotisée, le DeLaval VMS V300

MADISON, WI – DeLaval a récemment dévoilé le tout nouveau Système de Traite Volontaire VMS V300 aux producteurs et représentants de l’industrie lors de leur conférence sur la traite robotisée, VMS PRO Amérique du Nord, à Madison, WI. Le VMS V300 vient en aide aux producteurs en les rendant moins dépendants des incertitudes futures sur le marché du travail, tout en les maintenant à l’avant-garde du bien-être animal et de la sécurité alimentaire. Ce système de traite repensé contribue à la rentabilité de l’élevage laitier, non seulement aujourd’hui, mais également pour les générations à venir.

“En tant que leader du marché, nous avons à la fois une obligation et une occasion de contribuer à améliorer les pratiques de traite dans toutes les régions du monde, visant directement à aider les producteurs avec leurs défis quotidiens “, affirme Joakim Rosengren, Président et Directeur Général chez DeLaval. “Les producteurs et leurs défis sont au cœur même de la conception du nouveau système VMS V300, ce qui permet aux producteurs de faire plus, avec moins. Nous sommes en effet très satisfaits du fantastique résultat obtenu “.

Avec une capacité de 10 pour cent plus élevée, une pose jusqu’à 50 pour cent plus rapide, un taux de réussite à la pose jusqu’à 99,8 pour cent, un taux de réussite à la vaporisation des trayons jusqu’à 99 pour cent, une traite véritable par quartier, des coûts de fonctionnement inférieurs aux systèmes antérieurs, et avec un potentiel allant jusqu’à 3,400 litres de lait par jour, le DeLaval VMS V300 établit une toute nouvelle norme de performance dans l’industrie*.

Le système VMS V300 est livré avec DeLaval InControl, la nouvelle interface utilisateur permettant l’accès à l’information et le contrôle du système à distance. DeLaval Insight, le nouveau gobelet de préparation des trayons, transparent, est une autre nouvelle fonctionnalité. Finalement, DeLaval InSight, la toute dernière technologie de vision assure une pose fluide, rapide et précise. “Vous pouvez profiter d’une vie de famille normale, avec des heures de travail normales. Vos employés peuvent également avoir des heures de travail normales. Ce sera facile d’être un agriculteur à l’avenir “, dit M. Søren Højgaard Andersen, propriétaire d’une ferme avec VMS V300 au Danemark.

Innovations Supplémentaires de DeLaval

DelPro Companion

Le VMS V300 apporte avec lui une technologie supplémentaire pour améliorer la gestion de troupeau. DeLaval DelPro Companion est une nouvelle application mobile qui offre des capacités de gestion complète du troupeau au bout de vos doigts. Les producteurs dans l’un ou l’autre des systèmes de traite, conventionnel ou robotique, peuvent afficher des listes d’animaux, enregistrer des données de vache, avoir accès à distance aux activités du troupeau, et plus. DelPro Companion sera disponible à l’automne 2018 à la fois pour les appareils Apple & Android et pour utilisation avec les systèmes fonctionnant avec DelPro 5.3 et les versions ultérieures.

InService Tout-Inclus

DeLaval a également réorganisé son programme de service à la clientèle pour répondre à cette augmentation considérable de la technologie de la traite automatisée. Le programme client InService Tout-Inclus offre le service, les consommables, les conseils et tout ce qui se trouve entre les deux, sur un système contractuel. DeLaval InService offre aux producteurs du temps pour se concentrer sur l’activité de l’élevage laitier avec la tranquillité d’esprit que le système fonctionne au maximum de ses performances

OptiDuo

Récemment lancé dans d’autres parties du monde, et arrivant prochainement en Amérique du Nord, est le pousse-fourrages OptiDuo. Il ne se contente pas de repousser les aliments; il les remixe. DeLaval Amérique du Nord prévoit la disponibilité de cette solution d’alimentation en 2019. Venez visiter le kiosque DeLaval au World Dairy Expo pour plus d’information.

Apprenez-en davantage sur le nouveau DeLaval VMS V300 et d’autres innovations à www.delaval.com

*Données recueillies sur des fermes tests et des fermes-pilotes.