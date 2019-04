Des pièces d’usure pour les tâches les plus exigeantes

Les pièces d’usure représentent un facteur économique important pour les exploitations agricoles. Il est donc essentiel de sélectionner des composants adaptés aux conditions de mise en œuvre et à la productivité à l’hectare attendue. Pour refléter clairement la diversité des contraintes, LEMKEN a choisi de séparer ses gammes de pièces de rechange pour matériels de travail du sol : la gamme Dural pour une longue durée de vie, et la gamme DuraMaxx pour les sollicitations les plus rudes.

LEMKEN est le spécialiste du travail du sol : Reposant sur une forte intégration verticale des processus de fabrication, jusqu’au traitement thermique de l’acier, la conception et la production de pièces d’usure de grande qualité sont depuis toujours au cœur des compétences du fabricant allemand de matériel agricole. Au milieu des années 1980 déjà, l’entreprise produisait sous sa propre marque une première génération de pièces d’usure, les corps de charrue Dural. Quelque 10 ans plus tard, les corps DuraMaxx venaient enrichir le catalogue, réalisés dans un acier trempé particulièrement résistant, permettant d’allonger la durée de vie de 150 %.

Depuis, LEMKEN a élargi sa gamme de composants, d’une robustesse à toute épreuve, pour le matériel de déchaumage. Le cultivateur Karat bénéficie ainsi d’une gamme complète de socs carbure, en plus des socs acier et des socs renforcés. Quant aux disques du déchaumeur compact Rubin, ils sont proposés dans la qualité standard qui a fait ses preuves, mais également avec un traitement spécial leur garantissant jusqu’à 20 % de durée de vie en plus. Comme la gamme de pièces d’usure très performantes s’enrichit constamment, pour accompagner le développement des autres équipements de son catalogue, LEMKEN distribue désormais ces pièces sous la marque DuraMaxx, tandis que l’appellation Dural désigne une référence de qualité à l’épreuve du temps.