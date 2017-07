Justine Marquis a reçu l’un des prix Agriculture, Pêches et Alimentation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), qui désire ainsi encourager l’engagement des femmes dans le secteur bioalimentaire. Mme Marquis, originaire de Sainte-Croix en Chaudières-Appalaches, s’est dirigée vers la gestion agricole avec un objectif clair : assurer la pérennité de la ferme que ses parents ont créée alors qu’ils avaient à peine 20 ans. Déjà, elle caresse des projets pour accroître le confort du troupeau de 250 vaches Holstein. Mme Marquis se préoccupe aussi de préserver l’environnement. Elle n’a pas peur des défis, comme le montre son engagement dans l’organisation d’un encan de 40 génisses pur sang, une réalisation qui fait sa fierté.

Jessica Dallaire a reçu le prix Séjour professionnel à l’international des Offices jeunesse internationaux du Québec. N’étant pas issue du milieu agricole, elle est probablement la seule étudiante au Québec à avoir acheté une génisse pour réaliser un travail d’équipe! Elle s’est investie complètement dans son apprentissage de l’agriculture, remportant d’ailleurs le prix de la meilleure intégration au programme au dernier Gala Méritas de l’ITA. Durant son stage en Europe, Mme Dallaire espère découvrir des méthodes qui permettront d’améliorer la production biologique au Québec. Elle se prépare déjà à démarrer sa propre ferme laitière biologique dans la municipalité de Saint-Félicien au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le concours Chapeau, les filles! vise à récompenser les femmes pour la persévérance et la détermination dont elles font preuve en s’engageant dans des programmes d’études collégiales menant à l’exercice d’une profession ou d’un métier traditionnellement masculin.

Soulignons enfin que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour plus d’information sur l’ITA, rendez-vous au www.ita.qc.ca.