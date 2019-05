FieldApex a bien performé pour la saison sèche 2018

FieldApex, la plateforme québécoise de calcul des doses optimales d’azote dans le maïs, dévoile des résultats positifs à la lumière des récoltes 2018. Selon les services agronomiques indépendants au Québec et en Ontario qui ont évalué la plateforme lors de tests effectués en champ l’an dernier, FieldApex a calculé des doses proches de la dose la plus profitable 8 fois sur 10 en moyenne.

Le début de saison particulièrement sec de 2018 a été exceptionnel pour démontrer l’intérêt d’utiliser FieldApex année après année. En effet, les besoins d’azote peuvent varier de jusqu’à 125 kg N/ha pour une même parcelle, selon que la saison est très sèche ou très humide.

PUBLICITÉ

« Cela démontre la précision de FieldApex en conditions commerciales », affirme Nicos Keable-Vézina, directeur, agriculture de précision chez Effigis Géo-Solutions, l’entreprise d’innovation derrière FieldApex. « La plateforme est un outil précieux pour les agronomes et les producteurs agricoles soucieux d’appliquer les principes des 4B : bonne dose, bonne source, bon moment, bon endroit. »

Logiag, Groupe ProConseil, AGRIS Co-operative, Thompsons Limited, Maizex et Sullivan Agro ont compté parmi les principales organisations de services agronomiques qui ont mis à l’essai FieldApex.

L’algorithme SCAN.AI, l’intelligence artificielle au cœur de FieldApex, avait été considérablement amélioré au début de la saison 2018. La calibration de l’algorithme réalisée par des scientifiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l’Université de Sherbrooke atteint un niveau de précision inégalé, avec un RMSE de 9 kg N/ha. Les données des scientifiques proviennent de tests en champ, de bases de données québécoises et ontariennes et d’une importante base de données nord-américaine.

PUBLICITÉ

L’équipe FieldApex travaille à rendre disponible la solution sur MyJohnDeere et d’autres plateformes, qui seront annoncées sous peu.

À propos de FieldApex

FieldApex est une plateforme de gestion fertilisants qui facilite une prise de décision optimale tout en maximisant la rentabilité. Précise, éprouvée et simple, elle complète les outils actuellement sur le marché. FieldApex est développée et validée par des agronomes et des scientifiques indépendants. FieldApex entend devenir une plateforme phare à l’échelle mondiale, alors qu’elle sera connectée aux principales plateformes d’agriculture de précision de l’industrie. Elle est commercialisée par Effigis Géo-Solutions. En savoir plus au www.fieldapex.com

À propos d’Effigis Géo-Solutions

Effigis est une entreprise d’innovation technologique qui conçoit des solutions géospatiales novatrices pour accroître la productivité et l’efficacité des entreprises de partout dans le monde, grâce à une panoplie d’outils de collecte de données et à l’analyse d’images satellite, notamment pour le domaine de l’agriculture de précision. Elle propulse et commercialise FiedApex. Plus sur www.effigis.com