Fiers de semer l’avenir à la 34e du Salon de l’agriculture de Saint-Hyacinthe

Du 14 au 16 janvier prochain se tiendra à Espace Saint-Hyacinthe, la 34e édition du Salon de l’agriculture. L’événement annuel rassemble plus de 300 exposants, dans quatre pavillons, tous reliés par tunnels. Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir dans chacun de ces pavillons : équipements, machineries agricoles, fournisseurs de semences, services et nouveautés technologiques pour planifier le développement de leur entreprise. Ils pourront aussi assister à plusieurs conférences tout au long de l’événement.

Une programmation riche en expertise

Au programme lors de cette édition : Jérôme Dupras, professeur émérite en sciences naturelles et personnalité québécoise bien connue, Patrick Lemelin vice-président services aux entreprises – agriculture et agroalimentaire à la Banque Nationale, Jonathan Jarry, communicateur scientifique et Isabelle Fontaine experte en psychologie de la performance. Quant au Bulletin des agriculteurs, dans le cadre de leur traditionnel déjeuner-conférence qui aura lieu cette année au Centre de congrès de SaintHyacinthe, Robert Salk, Jean-François Cliche et Jean-Philippe Boucher font partit de leurs invités. Assurément des conférences à ne pas manquer. L’horaire est disponible ici.

Cette édition, l’équipe de Lévesque Stratégie et Innovation invitera les visiteurs à partager leurs opinions et idées quant à la détresse psychologique chez les agriculteurs tous les jours à l’Agora de Co-Création (SOLENO-1104). Des discussions dirigées qui s’annoncent très pertinentes sur cette réalité qui touche bon nombre d’agriculteurs.

Découvrez les nouveautés dans le monde agricole

L’équipe de La Terre de chez nous a à nouveau dressé les nouveautés coups de cœur de nos exposants. Parmi celles-ci, le tout premier gant biodégradable (UKAL Canada), le robot collecteur de lisier (Lely), le tracteur ultra connecté T8 Genesis (New Holland), le FLEXClip (Équipement Lapierre), sans compter une immersion sensorielle dans le monde des mammifères (Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, FSAA). Vous en découvrirez davantage en consultant le Guide officiel du Salon de l’agriculture inséré dans l’édition de La Terre de chez nous qui sera distribué le 18 décembre prochain.

Au Gala Cérès : M. Réal Laflamme honoré



Cette année, c’est sous la présidence d’honneur de monsieur Maxime Otis vice-président services bancaires aux entreprises – secteur agricole et agroalimentaire à la Banque de Montréal, que monsieur Réal Laflamme, homme d’affaires impliqué dans le milieu agricole, sera honoré lors du 31e Gala Cérès. Le prestigieux événement rassemblera près de 400 personnes le mercredi 15 janvier 2020 au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe. M. Laflamme, associé à d’autres investisseurs, est copropriétaire de neuf exploitations agricoles, dont sept fermes de production avicole ainsi que deux fermes de production porcine. Une soirée festive à ne pas manquer. Des billets sont en vente au coût de 120 $ (avant taxes) via le site Internet du Salon de l’agriculture.

SALON DE L’AGRICULTURE DE SAINT-HYACINTHE

14, 15 et 16 janvier 2020 Espace Saint-Hyacinthe 2730, avenue Beauparlant, Saint-Hyacinthe, J2S 4M8

Pour connaître les exposants, la programmation et les services disponibles, consultez le site Internet officiel de l’événement ou la page Facebook du Salon de l’agriculture.

HORAIRE

Mardi et mercredi 9 h à 17 h

Jeudi 9 h à 16 h 30

COÛT (taxes incluses) Entrée générale 15 $ (passeport trois jours à 35 $) Étudiant 12 $ Enfant 12 ans et moins Gratuit