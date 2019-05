Jefo Nutrition Inc. remporte l’Alizé de l’année, un prix décerné par le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

La prestigieuse Soirée des Alizés, vouée à la célébration de l’excellence à l’exportation agroalimentaire, a dévoilé les deux lauréats qui se sont démarqués par le travail accompli sur les marchés internationaux. Jefo Nutrition Inc., l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine des solutions nutritionnelles non médicamenteuses de haute performance pour les animaux, a reçu le grand prix, l’Alizé de l’année, tandis que l’Alizé Coup de cœur du jury a été remis à la société familiale apicole Wendell Estate Honey Inc. La Soirée des Alizés, qui s’est tenue en marge du SIAL Canada 2019, au Beanfield Centre de Toronto, le 30 avril dernier, a réuni plus de 385 personnes issues du milieu de l’agroalimentaire.

Jefo Nutrition Inc.

L’Alizé de l’année a été décerné à Jefo Nutrition Inc., qui s’est démarquée par son dynamisme et ses stratégies de croissance novatrices, axées sur des relations de confiance durables avec ses partenaires. L’entreprise commercialise ses produits dans plus de 50 pays à travers ses 10 filiales partout dans le monde. « Les innombrables initiatives mises en place par Jefo Nutrition Inc. pour consolider ses actions commerciales à l’international combinées aux investissements assurant le développement et le partage de ses connaissances méritaient d’être reconnues et saluées », mentionne M. André A. Coutu, président-directeur général du Groupe Export.

L’entreprise familiale Jefo Nutrition Inc. a été créée en 1982 et fondée par Jean Fontaine, agronome de formation. Située à Saint-Hyacinthe, au Québec, Jefo a pour mission d’améliorer la santé animale et d’augmenter la longévité humaine en offrant de meilleures sources de protéines à la population.

Wendell Estate Honey Inc.



Wendell Estate Honey Inc. a remporté l’Alizé Coup de cœur du jury pour son audace et l’excellence de ses stratégies de commerce en ligne en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. « En identifiant un marché de niche inoccupé pour leur miel, Wendell Estate Honey Inc. a réussi à s’implanter à l’étranger tout en adaptant rapidement ses stratégies aux besoins et aux particularités distinctes de chaque région. Bravo! », souligne M. Coutu.

Wendell Estate Honey Inc a été fondée en 2011 par Tim et Isabel Wendell à Roblin au Manitoba, afin de permettre à la famille d’apiculteurs de vendre son miel brut et naturel partout dans le monde. La famille Wendell produit du miel depuis les années 1930 de sa ferme apicole de MacNutt en Saskatchewan.

À propos des Prix Alizés

Les Prix Alizés, organisés pour la première fois cette année, succèdent au Prix Entreprise exportatrice canadienne de l’année décerné par le Groupe Export depuis 2007. Cette première édition est présentée par Financement agricole Canada qui agit à titre de partenaire principal de l’événement.

Sélectionnés par un jury d’experts reconnus dans le domaine de l’exportation agroalimentaire, les Prix Alizés soulignent l’excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont particulièrement démarquées sur les marchés internationaux.

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury : Louis Turcotte (président du jury), directeur supérieur agroentreprise et agroalimentaire, Financement agricole Canada; Éric Larivière, directeur adjoint, Agriculture et agroalimentaire Canada, Melissa Alegria, directrice principale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Martin Lemire, Dt.P., M.A., vice-président d’EDIKOM et L’Actualité Alimentaire, et Francine Lapointe, vice-présidente, opérations et affaires corporatives chez Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada.

Il tient également à souligner la collaboration de ses principaux partenaires : Financement agricole Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Actualité Alimentaire, Food in Canada et Comexposium – SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.