Plus de 157 000 personnes ont participé aujourd’hui à la quinzième édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, portant à près de 2,2 millions le nombre de personnes ayant participé à cette activité depuis la toute première édition, en 2003.

Pour une quinzième année consécutive, le rendez-vous automnal attendu avec impatience par des milliers de citadins a permis aux Québécois d’en connaître un peu plus sur le métier des agriculteurs de chez nous.

« La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec est une activité très importante qui permet de présenter la qualité de notre l’agriculture et l’engagement des productrices et producteurs agricoles de chez nous. Mes félicitations et un gros merci aux producteurs ainsi qu’aux centaines de bénévoles, en région comme au Parc olympique de Montréal, qui ont rendu possible cette belle journée », a déclaré le président général de l’Union des producteurs agricoles, Marcel Groleau.



« Encore une fois cette année, des milliers de visiteurs ont pu expérimenter gratuitement la vie sur la ferme et goûter au savoir-faire de chez nous. Un autre rendez-vous réussi! », a continué Marie-Eve Janvier, chanteuse à succès, animatrice de l’Émission L’Amour est dans le pré et porte-parole pour une 6e année consécutive des Portes ouvertes.Comme à chaque édition, l’activité permettait de visiter gratuitement des installations agricoles dans toutes les régions du Québec. Les citadins pouvaient aussi participer à une grande fête agricole sur l’esplanade du Parc olympique de Montréal.Plusieurs partenaires ont apporté leur soutien à cette journée, dont le Mouvement Desjardins, les bannières Provigo et Maxi, membres du groupe Loblaw, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Promutuel Assurance, La Coop fédérée, Agropur coopérative, Agriculture et Agroalimentaire Canada, la Fédération québécoise des municipalités et La Financière agricole du Québec. Soulignons également la participation de partenaires pour l’activité du Parc olympique et de partenaires de services : l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, le Campus Macdonald de l’Université McGill, l’Ordre des agronomes du Québec, Place aux jeunes en région et la Ville de Montréal. La Terre de chez nous, Télé-Québec et Edikom sont les partenaires médias de l’activité.