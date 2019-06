La MRC des Maskoutains et La Coop Comax ensemble pour l’environnement

La MRC des Maskoutains et La Coop Comax sont fières d’annoncer la mise en oeuvre d’un projet de pépinière collective mené sur un terrain appartenant à la coopérative agricole.

Son principal objectif est d’assurer un approvisionnement à moindre coût de tiges et boutures de saules et de cornouillers pour divers travaux d’aménagement, de végétalisation et de stabilisation de bandes riveraines. Ces tiges et boutures serviront à certains projets des comités de bassin versant de la MRC, de même qu’à ceux de La Coop Comax et de ses agronomes.

PUBLICITÉ

De plus, la MRC va utiliser une partie des végétaux produits pour bonifier les bandes riveraines et aider à stabiliser les berges à la suite de ses travaux d’entretien de cours d’eau.

« Cette initiative de la MRC et des comités de bassin versant est très prometteuse. Depuis quelques années, ces végétaux sont recherchés pour la construction de diverses structures vertes (murs antibruit, clôtures vivantes, etc.), la végétalisation des bandes riveraines, la stabilisation des berges ou la décontamination de sites pollués. En nous assurant de fournir aux bénévoles des comités de bassin versant ce dont ils ont besoin pour leurs activités, nous les soutenons concrètement et les encourageons à poursuivre leur mission », mentionne M. Claude Corbeil, préfet suppléant de la MRC des Maskoutains.

La MRC tient à remercier La Coop Comax qui a permis l’utilisation de l’un de ses terrains et qui participe à l’achat de plants, de même qu’à l’entretien du site.

PUBLICITÉ

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre mission, soit d’apporter notre contribution dans le développement social et environnemental dans notre milieu. La Coop Comax, par le biais de ses employés, se fait un devoir au quotidien de faire une différence tant pour ses membres propriétaires que pour les collectivités. Le projet de pépinière représente précisément cette action concrète qui vise à aider et valoriser les meilleures pratiques agricoles qui nous sont si précieuses », a pour sa part indiqué M. Vincent Couture, directeur des productions végétales, Énergie Sonic, Environnement et développement durable, à la Coop Comax.

Les agentes de liaison des comités de bassin versant de la MRC, Mmes Anolise Brault et Bénédicte Balard, coordonnent le projet. Elles peuvent également compter sur la précieuse collaboration des jeunes d’Opération Action Jeunesse en environnement (PAJE), sans qui, bien des projets des comités de bassin versant seraient compromis pour l’entretien et les plantations sur le site de la pépinière.