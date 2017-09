La Coop fédérée est heureuse de s’associer avec la maison de production Match Vision afin de présenter sa toute première campagne télévisuelle intitulée « On récolte ce qu’on aime ». Cette série de 16 programmes courts, diffusée entre le 4 septembre et le 26 novembre, met de l’avant l’expertise et le dévouement des producteurs agricoles du réseau de La Coop fédérée.

L’agriculture est une activité économique importante au Québec, mais elle est avant tout une activité profondément humaine. Chaque semaine, La Coop fédérée présentera des capsules mettant en vedette un produit local et un producteur membre de son réseau afin de faire découvrir l’univers de celui-ci et démontrer comment il contribue à nourrir le Québec.



« La nourriture est là, comme par enchantement, mais derrière cette abondance, des milliers de femmes et d’hommes se lèvent aux aurores tous les jours, pour cultiver la terre et pour assurer une sécurité alimentaire aux consommateurs, ce qu’ils réussissent à faire grâce à la passion qu’ils ont de leur métier. », affirme M. Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée. L’objectif principal de cette série est de démontrer que derrière chaque producteur se cache la même motivation: offrir un produit de qualité au consommateur.Dans le contexte économique actuel, c’est-à-dire à travers les négociations de l’ALENA et les différents enjeux de la mondialisation, il est primordial de rappeler au concitoyen l’importance et l’impact de l’agriculture locale et des fermes familiales sur l’économie et la société québécoise. « Le consommateur doit comprendre les avantages d’une agriculture québécoise dynamique, de proximité et les bénéfices directs pour eux dans leur quotidien ; et c’est tout à fait ce que cette série illustre. Tant qu’il y aura des agriculteurs ici, ils pourront compter sur nous pour leur fournir de la nourriture en abondance et très sécuritaire. » de conclure le président de La Coop fédérée, M. Ghislain Gervais.La série de programmes courts On récolte ce qu’on aime est présentée sur les ondes de TVA, Radio-Canada, RDI, LCN et Télé-Québec du 4 septembre au 26 novembre.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 90 000 membres regroupés dans près

de 70 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 12 000 personnes et son chiffre d’affaires s’élève à 6,3 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte près de 18 000 employés et un chiffre d’affaires combiné de 9,2 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions: Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole (sous les bannières La Coop et Elite, Agrico, Agromart et Agrocentres) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone et Potvin & Bouchard). Pour en savoir plus, visitez le www.lacoop.coop. Compte Twitter : twitter.com/LaCoop_federee.