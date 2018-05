Le 20 mai : célébrons ensemble la Journée mondiale des abeilles

Le dimanche 20 mai 2018 se tiendra la première édition de la Journée mondiale des abeilles. Célébrée par les apiculteurs et organismes du secteur apicole depuis quelques années, la proclamation officielle de cette journée dédiée aux abeilles et insectes pollinisateurs par l’ONU et la FAO en décembre 2017 est une preuve de l’importance de leur rôle crucial dans notre alimentation et les écosystèmes.

Les études des Nations Unies et de l’Union internationale pour la conservation de la nature démontrent que les populations d’abeilles et autres insectes pollinisateurs ont considérablement diminué à travers le monde, les rendant de plus en plus vulnérables. De nombreux facteurs sont en cause, conséquences de l’activité humaine: agriculture intensive, utilisation généralisée des pesticides et pollution causée par les déchets. Les abeilles sont exposées à de nouvelles maladies et à de nouveaux ravageurs. L’environnement des abeilles se rétrécit en raison du nombre toujours croissant de la population humaine mondiale. Leur survie et leur développement sont également menacés par les changements climatiques.



Le tiers de tous les aliments produits sur la Terre dépend de la pollinisation. En 2016, l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) estimait entre 235 et 577 milliards de dollars US la valeur de la production alimentaire qui dépendait du travail des pollinisateurs. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la préservation de l’équilibre écologique et de la biodiversité. Ce sont des bio-indicateurs de la santé environnementale d’un écosystème. Leur manqué de vitalité est signe d’un écosystème déséquilibré sur lequel on doit agir.La date du 20 mai a été proposée par le Gouvernement de la République de la Slovénie grâce aux efforts de l’Association des apiculteurs de la Slovénie. Dans ce pays, on y recense un apiculteur par 200 habitants. Cette date n’est pas anodine. La date du 20 mai est connue pour être l’anniversaire de naissance du pionnier et expert de l’apiculture moderne, l’Autrichien Anton Janša (1734-1773). Dans l’hémisphère Nord, c’est également un moment fort de la pollinisation, tandis que dans l’hémisphère Sud c’est le temps des récoltes.Cette journée officielle vient appuyer les efforts de sensibilisation à l’importance de préserver les abeilles mellifères et autres pollinisateurs. Pour en savoir plus sur la Journée mondiale des abeilles (seulement en anglais): https://www.worldbeeday.org/en/ Au Québec, la Fédération des apiculteurs du Québec (FAQ), le Centre de recherche en santé animale de Deschambault (CRSAD) et le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) valorisent les initiatives des apiculteurs et organismes de sensibilisation qui ouvrent leurs portes et sensibilisent le grand public pour l’occasion.De plus, Nicolas Tremblay, agronome, conseiller en apiculture au CRSAD et Mélissa Girard, agronome, apicultrice, tous deux membres du comité apiculture du CRAAQ, seront au Marché du Vieux-Port de Québec le dimanche 20 mai avec une ruche de démonstration et des miels en dégustation. Venez les rencontrer! Pour en savoir plus : https://www.agrireseau.net/documents/Document_97679.pdf