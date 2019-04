Les 4-H du Canada continuent d’intéresser les jeunes des 4-H à l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire en 2019

Les 4-H du Canada ont le plaisir d’entamer une nouvelle année des campagnes Fier membre de la colonie des 4-H et Trempé dans la terre, qui s’inscrivent dans un engagement continu à intéresser les jeunes à l’agriculture durable et à la sécurité alimentaire.

Depuis six ans, la campagne Fier membre de la colonie des 4-H offre aux clubs des 4-H l’occasion de découvrir le travail fascinant des pollinisateurs et leur importance pour notre approvisionnement alimentaire, grâce au soutien du programme Opération Pollinisateurs de Syngenta. À ce jour, près de 150 000 paquets de semences ont été distribués partout au pays, permettant aux membres de planter et de cultiver des jardins respectueux des pollinisateurs, d’offrir des semences en cadeau ou d’encourager les autres à faire de même.

PUBLICITÉ

Après une première année couronnée de succès en 2018, la campagne Trempé dans la terre invite de nouveau les jeunes à s’initier à la santé des sols et à découvrir pourquoi elle constitue l’un des facteurs les plus déterminants pour l’avenir de notre approvisionnement alimentaire, mais également à partager des histoires et informations sur les sols afin d’accroître la sensibilisation au sein de leur communauté. L’expérience populaire du sachet de thé continue de faire partie de cette initiative, et les résultats de chaque participant seront partagés dans le cadre d’une base de données de science citoyenne mondiale qui permettra de brosser un portrait de la santé des sols dans le monde entier.

En 2019, plus de 3900 jeunes issus de 136 clubs d’un océan à l’autre participent à Fier membre de la colonie des 4-H et 2500 jeunes issus de 98 clubs participent à Trempé dans la terre, ce qui annonce une autre année bien remplie pour les deux programmes.

PUBLICITÉ

« La Semaine nationale de la conservation des sols donne l’occasion aux 4-H du Canada de proposer aux jeunes membres des opportunités de leadership, et d’établir une connexion avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les projets axés sur la santé des sols et les pollinisateurs sont des sujets importants pour aider les jeunes à comprendre comment ils peuvent, ensemble et individuellement, influer sur leur écosystème dans le monde », a déclaré Shannon Benner, présidente­ directrice générale des 4-H du Canada. « Nous sommes ravis de voir tant de clubs participer à ces initiatives et du soutien de notre partenaire du volet Agriculture durable et sécurité alimentaire Syngenta Canada. Nous travaillons à remplir la mission des 4-H du Canada qui est de donner aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, attentionnés et collaborateurs qui apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure. »

« Les besoins et attentes de la société deviennent de plus en plus complexes», a déclaré Trevor Heck, président de Syngenta Canada. « Ajoutez à cela les défis auxquels l’agriculture et les agriculteurs font face, y compris les changements climatiques, la santé des sols et la biodiversité, et certains des impératifs liés à l’agriculture durable et la sécurité alimentaire prennent tout leur sens. Pour répondre à ces questions et aux objectifs de développement durable des Nations Unies, il est essentiel de tisser des partenariats avec de nombreux acteurs, et notre soutien envers les initiatives des 4-H du Canada représente un exemple parfait de partenariat ».