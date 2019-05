Nouvel outil pour aider les producteurs à lutter contre la résistance aux fongicides

Les producteurs canadiens disposent d’un nouvel outil pour lutter contre la résistance. GérerLaRésistance.ca, un site Web consacré à la gestion de la résistance offre maintenant des ressources sur les pratiques optimales liées à l’utilisation de fongicides afin d’aider les producteurs à minimiser le développement de la résistance dans leurs cultures.

« La résistance aux fongicides est problématique dans plusieurs cultures produites au Canada, y compris les légumineuses, les pommes de terre et les fruits », affirme M. Pierre Petelle, président et chef de la direction de CropLife Canada. « Je suis ravi que nous puissions offrir aux producteurs des informations qui pourront les aider à gérer la résistance aux fongicides sur leurs fermes. »

Dans le cadre de son engagement à assurer l’efficacité à long terme des produits antiparasitaires et à promouvoir la durabilité de l’environnement, CropLife Canada a lancé le site GérerLaRésistance.ca en novembre dernier. Proposant initialement des ressources sur la gestion de la résistance aux herbicides, GérerLaRésistance.ca a évolué pour offrir également des informations pratiques et actuelles sur la gestion de la résistance aux fongicides.

Pour gérer efficacement la résistance aux fongicides, il est nécessaire d’utiliser plusieurs stratégies afin de promouvoir la santé des plantes et d’assurer l’efficacité à long terme des fongicides. Ultimement, cela aidera à maintenir les rendements et la qualité des cultures. Les ressources proposées expliquent les trois facteurs qui contribuent au développement de la résistance aux fongicides : les facteurs agronomiques, le risque de maladie et le risque lié aux fongicides. Ensemble, ces facteurs constituent le triangle de risques.

« Le risque de maladie varie en fonction des conditions météorologiques et de la présence d’agents pathogènes », explique M. Petelle. « Pour atténuer le risque de maladie, les agriculteurs doivent gérer les deux autres éléments du triangle de risques. Par exemple, il est essentiel d’utiliser des pratiques agronomiques qui favorisent la santé des plantes et de choisir stratégiquement les fongicides utilisés. »

En plus d’offrir des ressources sur les pratiques optimales, le site Web propose présentent également des études de cas dans lesquelles des agriculteurs, des conseillers en cultures et des chercheurs de partout au Canada expliquent leur expérience en matière de gestion de la résistance aux fongicides. Dans un avenir proche, d’autres ressources pour aider les agriculteurs à gérer la résistance aux insecticides seront ajoutées au site Web.

L’initiative Gérez La Résistance Maintenant a récemment soutenu la création de la désignation de Spécialiste en gestion de la résistance offerte par l’Ontario Certified Crop Advisor Association. Seize conseillers ont obtenu cette désignation ce printemps.

On encourage les producteurs et les agronomes à joindre la conversation sur Facebook (@GérerLaRésistanceMaintenant) et Twitter (@TerresProtegees) pour demeurer au fait des plus récentes informations sur la résistance.

À propos de CropLife Canada

CropLife Canada représente les fabricants, les concepteurs et les distributeurs canadiens de produits antiparasitaires et de produits issus de la sélection végétale moderne. CropLife Canada est déterminée à promouvoir la gestion responsable et la durabilité des innovations phytologiques.