Présentation du DeLaval OptiDuo robot rafraîchisseur d’aliments

DeLaval a annoncé le 16 avril le lancement du robot rafraîchisseur d’aliments OptiDuo – un pousse-fourrages automatisé qui remixe et repositionne, travaillant deux fois plus fort pour aider à améliorer la productivité de la ferme.

Non seulement il repositionne les aliments sur la table d’alimentation, mais il les remixe, ce qui les rend plus attrayants pour les vaches tout en évitant la compression et aidant à réduire les refus. Un plus grand nombre de visites à la table d’alimentation peut également signifier une meilleure circulation des vaches et moins de concurrence et de stress pendant qu’elles mangent.

• Une productivité optimisée. Avec OptiDuo, les vaches peuvent consommer davantage, se soldant en des productions de lait plus élevées allant jusqu’à 2 kg par jour.*OptiDuo est le seul pousse-fourrages sur le marché avec un distributeur de concentré en option, encourageant les vaches à consommer davantage.

• Améliore l’efficacité du travail. OptiDuo travaille jour et nuit, offrant aux vaches un accès à des aliments appétissants et faisant épargner aux producteurs jusqu’à 3,500 $ par année en main-d’oeuvre.* Il peut effectuer jusqu’à 10 courses par jour, aidant à réduire les refus à 1 %* et économiser de l’argent.

• S’adapte aux changements d’aliments. La Conduite Adaptative de l’unité donne aux producteurs la flexibilité de nourrir leurs troupeaux de façon saisonnière, puisqu’OptiDuo peut traiter efficacement différentes quantités et types d’aliments, y compris des rations totales mélangées, de la paille, du foin et de l’herbe fraîche.



• Fonctionne en toute sécurité. Le système de navigation intelligente de l’OptiDuo permet de s’assurer qu’il est toujours là où il doit être, et les butées de sécurité sur tous les côtés stoppent automatiquement l’unité si elle est obstruée par une personne, un objet ou un animal.

DeLaval OptiDuo fonctionne bien avec les bâtiments d’élevage de tous types et parfait autant pour les systèmes en traite conventionnelle que robotisée. “C’est un excellent ajout à toute exploitation DeLaval VMS, car il complète la stratégie d’alimentation du producteur laitier entre le robot de traite et la table d’alimentation,” disait Muhieddine Labban, Directeur de Solutions en Robotique. “Le système d’évaluation de l’état de chair DeLaval, qui aide à surveiller la santé de la vache, peut maximiser l’efficacité de l’OptiDuo en fournissant la bonne ration d’alimentation aux vaches”.

DeLaval OptiDuo a été dévoilé lors d’expositions populaires de l’industrie laitière, aux États-Unis et au Canada, et est maintenant accessible pour les ventes en Amérique du Nord. Pour plus d’informations sur l’OptiDuo, veuillez contacter un concessionnaire DeLaval local.

*Études disponibles sur demande.