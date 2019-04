Voici Lactanet – l’intégration de la gestion de troupeau et des services génétiques

CanWest DHI, Valacta et le Réseau laitier canadien travailleront ensemble à la gestion d’une nouvelle organisation connue sous le nom de Lactanet.

Cette étroite collaboration réunit les principaux organismes d’amélioration des troupeaux laitiers responsables du contrôle laitier, des évaluations génétiques et du transfert des connaissances au Canada.

Lactanet s’appuiera sur les forces des trois partenaires fondateurs pour mieux intégrer la gestion de troupeau, la génétique et le transfert dans une gamme distincte de services destinés aux producteurs laitiers. Par ailleurs, l’intégration des ressources de recherche et développement des partenaires assurera un avenir solide à Lactanet.

PUBLICITÉ

« Il s’agit aujourd’hui d’une étape importante dans l’évolution de notre industrie », a annoncé la nouvelle présidente du conseil de Lactanet, Barbara Paquet. « Lactanet est un exemple de collaboration à l’échelle du pays et dans différents secteurs de notre industrie, pour le mieux-être du secteur laitier canadien. »

« En combinant les éléments-clés pour une gestion rentable du troupeau, Lactanet fournit aux producteurs laitiers canadiens les outils nécessaires à leur réussite tout en assurant notre position de leader mondial à la fois pour une production laitière efficace et pour la génétique des bovins laitiers », a déclaré Neil Petreny, chef de la direction de Lactanet.

Le nom et le logo Lactanet représentent l’innovation et la collaboration – un reflet de ce que le partenariat représente aujourd’hui, mais surtout, ce que nous visons pour le futur.

PUBLICITÉ

La gouvernance de Lactanet est assurée par des producteurs et notre conseil peut compter jusqu’à 11 membres. Six de ces membres sont nommés par les organisations qui fournissent les services de gestion de troupeau/contrôle laitier, tandis qu’une personne est nommée par chacun des trois intervenants suivants : Les Producteurs laitiers du Canada, les associations de race et Semex. Le conseil peut également compter jusqu’à deux membres externes, recommandés pour leur expertise particulière.

L’équipe des trois partenaires fondateurs de Lactanet est composée de 500 personnes dédiées à fournir des services à plus de 10 000 fermes laitières à travers le Canada. Ce nouveau partenariat sera exploité à partir des établissements actuels situés à Sainte-Anne-de-Bellevue au Québec et à Guelph en Ontario qui continueront de gérer quatre laboratoires, répartis à travers le pays.

Un portail web a été développé pour présenter les actualités et les informations concernant Lactanet tout en permettant aux utilisateurs d’accéder au site web respectif de chacun des partenaires. Pour plus d’information, visitez le site www.lactanet.ca.