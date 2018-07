L’édition de juillet du Bulletin est prête!

Les frères Jodoin ont fait le pari il y a 25 ans de changer les habitudes des Québécois en matière de jus de pomme. Un défi qui n’a pas été de tout repos, mais qu’ils ont relevé avec brio. Aujourd’hui, une trentaine de leurs produits trônent encore fièrement dans les allées des épiceries. À lire en couverture du Bulletin.

La réussite d’une décompaction en profondeur repose sur un diagnostic rigoureux, le choix d’une sous-soleuse appropriée, l’implantation d’une culture de couverture, une révision des pratiques culturales… et un coup de pouce de dame Nature. Voici quelques conseils d’experts pour y arriver.

La génétique Holstein Petitclerc brille dans les arènes, mais une autre génétique Petitclerc, humaine celle-là, épate par sa constance. Encore aujourd’hui, les descendants de Jean-Paul Petitclerc visent l’excellence. L’hiver dernier, la ferme de Saint-Basile, dans Portneuf, remportait un troisième titre de Maître-Éleveur.

Les aliments enrichis en protéines ont la cote. Et où trouve-t-on une concentration très élevée en protéines? Dans les insectes. Une entreprise en démarrage s’est lancée dans la production de farine de larves d’insectes pour nourrir les poulets. Portrait d’une tendance.

La Bergerie Malvibois n’est pas une entreprise qui a passé à travers plusieurs mains depuis des générations. Non. Elle est l’oeuvre de Diane Duranleau et de Marie-Antoine Roy de Sawyerville, en Estrie. Le couple est établi en production ovine depuis 1978. Moins de dix ans plus tard, Le Bulletin des agriculteurs se rendait sur place pour constater le dynamisme de ces producteurs devenus chefs de file dans leur secteur. Nous avons voulu savoir ce qu’ils devenaient…

