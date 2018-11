L’édition du Bulletin de novembre est prête!

Ravi et Gurinder Cheema, propriétaires des serres chaudes Creekside Hothouse, cherchent à produire les meilleures tomates...

Marie-Claude Poulin est journaliste et rédactrice en chef adjointe au Bulletin des agriculteurs.

En 2003, la Commission européenne adoptait une réglementation selon laquelle toutes les truies gestantes devaient être gardées en groupe. Comment s’est passée la transition? Comment ont-ils résolu les problèmes que vivent actuellement les éleveurs québécois, tels que les boiteries et le gaspillage d’eau?

Déjà novembre! Les fourrages sont engrangés, mais une partie du volume attendu manque à l’inventaire. L’été a été sec et les rendements escomptés ne sont pas au rendez-vous. Il faut alors se poser les vraies questions : Ai-je assez de fourrages pour passer l’hiver? Mais surtout, que faire s’il m’en manque?

Mike Verdonck a toujours eu une aversion pour la charrue et l’érosion du sol que son utilisation entraîne. C’est pourquoi il a mis la gestion des sols au coeur de l’entreprise familiale. Il commercialise 1500 tonnes de soya IP et non-GM par année en pratiquant une agriculture “écologiquement intensive” qui mise sur un sol vivant.

