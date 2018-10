Agenda agricole du 14 au 20 octobre

18 octobre

Webinaire – Vendre aux États-Unis : un guide pour les petites entreprises

Heure : 13 h à 14 h HE

Au menu : Stratégies éprouvées pour surmonter les défis et vous imposer auprès de notre plus important voisin, les États-Unis. Des experts analyseront aussi le nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC).

Inscription : Cliquez ici pour vous inscrire.

Les 18 et 19 octobre



Lieu : QuébecAu menu : Embouteillage et conservation du sirop, gelée à l’érable, cornets de tire et sucre, etc.Pour information et inscription : 418-622-7821, poste 7835

Les 18 et 19 octobre

Congrès de l’Ordre des agronomes du Québec

Lieu : Hôtel Mortagne Boucherville

Au menu : Le thème Ensemble, agronomie et interdisciplinarité du congrès 2018 fera la place à une journée scientifique et de conférences. Plusieurs aspects de l’interdisciplinarité seront explorés, notamment par des experts, des chercheurs et des conférenciers renommés.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

27 octobre

La culture de la camerise



Lieu : Centre de formation professionnelle de DonnaconaAu menu : Apprendre les bases de la culture de la camerise, choix et amélioration du site de plantation, protection contre les ravageurs, etc.Information : 418 285-5018, poste 5078.

30 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2018

Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

Au menu : Diverses conférences, tels que maximiser la digestibilité de l’amidon dans la diète des vaches, la mise en marché des laits de spécialité, le groupage des vaches et les stratégies nutritionnelles, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]