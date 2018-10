Agenda agricole du 28 octobre au 3 novembre

Du 25 au 27 octobre

Forum Demain Lotbinière, on s’emballe pour le climat

Lieu : Saint-Apollinaire

Au menu : Experts de haut niveau, savoir-faire citoyen et organismes du milieu entreront en dialogue pour explorer les avenues de solution aux défis climatiques dans des domaines comme l’agriculture, l’administration municipale, la consommation, l’achat local, le zéro déchet, l’auto électrique, la mobilité durable en milieu rural, l’économie du partage et bien plus.

Information : 418 886-1001 ou 438 884-8200

30 octobre

Symposium sur les bovins laitiers 2018

Lieu : Centrexpo Cogeco Drummondville

Au menu : Diverses conférences, tels que maximiser la digestibilité de l’amidon dans la diète des vaches, la mise en marché des laits de spécialité, le groupage des vaches et les stratégies nutritionnelles, etc.

Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

2 novembre

Innovation agroalimentaire

Lieu : Danville

Au menu : Journée de maillage et de conférences en agroalimentaire.

Information : [email protected] ou 819 821-7759.

Du 2 au 4 novembre

Festival cuisine, cinéma et confidences

Lieu : Baie-Saint-Paul

Au menu : Représentations de films, ateliers culinaires, il s’agit de la deuxième édition de ce festival.

Information : 514 495-8176, [email protected]

6 novembre

Colloque maraîcher bio en serre

Lieu : Sainte-Julie



Au menu : Visites de kiosques, conférences sur le démarrage d’une entreprise serricole, la gestion de la fertilisation en serre, etc.Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

7 et 8 novembre

Grand rendez-vous santé et sécurité du travail

Lieu : Palais des congrès de Montréal

Au menu : Conférences sur les meilleures pratiques et les innovations en santé et sécurité au travail. Panel sur la légalisation du cannabis. Salon avec plus de 200 exposants.

Information : 514 285-1922, poste 28 ou [email protected]

14 novembre

Allumés! Sommet FAC de la relève agricole 2018-2019

Lieu : Lévis

Au menu : Conférences de plusieurs personnalités, dont Marie-Ève Janvier, Alexandra Diaz, l’auteur à succès Martin Latulippe, etc. Un évènement pur recharger ses batteries et faire le plein d’idées, de connaissances et d’inspiration.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

14 novembre

Rendez-vous avicole AQINAC



Lieu : Saint-HyacintheAu menu : Conférences en biosécurité, en production sans antibiotique, en qualité de l’air, etc.Information : 450 799-2440 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

