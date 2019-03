Agenda agricole du 3 au 9 mars

5 mars

Conférence sur l’actualité agricole

Lieu : Saint-Elzéar

Au menu : Conférence de Daniel Mercier Gouin, professeur en agroéconomie à l’Université Laval. Il parlera du nouvel ALENA, du secteur laitier et porcin.

Information : 418387-2676 ou [email protected]

Du 5 au 22 mars

Formation en technologies d’agriculture de précision



Lieux :5 mars : La Pocatière8 mars : Bécancour20 mars : St-Nicolas22 mars : St-Jean-sur-RichelieuAu menu : Examiner les données géo spatiales et cartographiques utiles pour l’agriculture de précision, apprendre les méthodes de production d’informations utiles à partir des données géospatiales, comprendre et analyser de façon préliminaire l’information géo spatiale sur les sols et les cultures.Information : 1 888 535-2537 ou [email protected]

7 mars

Les pratiques de conservation des sols en grandes cultures

Lieu : Québec ou par vidéoconférence

Au menu : Le thème de la conférence : les pratiques de conservation des sols en grandes cultures : qualité de surface et stockage de carbone vont-ils nécessairement de pair?

Séminaire présenté par Marie-Élise Samson, agronome et doctorante en sols et environnement à l’Université Laval.

Information : 613-729-5408 ou 1-855-470-7641

9 mars

Produire du boeuf à l’herbe au Québec

Lieu : Sherbrooke



Au menu : Plusieurs sujets seront traités, dont la régie, la génétique animale, l’alimentation, etc.Information : Cliquez ici pour vous inscrire.

15 mars

Cultivez vos profits

Lieu : Drummondville

Au menu : Conférences sur les perspectives du marché des grains, la situation en Amérique du Sud, etc.

Information : Pour vous inscrire, cliquez ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]