Agenda agricole du 30 septembre au 6 octobre

Du 2 au 4 octobre

BÉNÉFIQ2018

Organisateur : Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)

Lieu : Centre des congrès de Québec

Au menu : Le rendez-vous international sur les ingrédients et aliments santé. Lieu de synergie incontournable pour tous les gens du secteur.

Information : Pour s’inscrire, cliquez ici.

4 octobre

Journée de formation bovine



Lieu : PrincevilleAu menu : Apprendre comment faire un budget démarrage, les perspectives de marché, comment choisir le bon taureau, etc.Information : 819 364-5333 ou 1 866 364-5333.

Du 5 au 8 octobre

École d’élevage Holstein Québec

Lieu : Nicolet

Au menu : Activité visant à former la relève de demain en offrant aux jeunes de 18 à 25 ans divers ateliers théoriques et pratiques en lien avec l’élevage.

Information : 450-778-9636, poste 236 ou [email protected]

Du 5 au 8 octobre

MYCO 2018 – Rendez-vous de la gastronomie forestière

Lieu : Dans toutes les MRC et Villes de la Mauricie

Au menu : De la forêt à la table, en bifurquant par les champs et rivières, les meilleurs chefs de la région sont invités à mettre en valeur sur leurs menus respectifs les comestibles forestiers et produits du terroir de la Mauricie.

Information : La liste des participants est disponible en cliquant ici.

5 octobre



Lieu : Parc de l’Exposition agricole de VictoriavilleAu menu : Conférences sur sujets divers tels que le sevrage, l’établissement, la conciliation travail-famille, etc.Information : 418 523-5411 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma



Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

