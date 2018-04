La Coop fédérée étend ses activités d’alimentation animale avec l’acquisition de Standard Nutrition Canada, une compagnie offrant des produits et services en nutrition animale, basée à Winnipeg. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. La Division agricole impliquée dans l’entente est déjà présente dans les Maritimes et bien implantée au Québec.

Sébastien Léveillé, vice-président exécutif agricole de La Coop fédérée, a indiqué dans un communiqué de presse que Standard Nutrition partageait plusieurs points avec La Coop, dont standards de qualité et de relation client personnalisée, ainsi que les valeurs du point de vue de responsabilité et de solidarité envers les producteurs.

PUBLICITÉ

L’acquisition concorde aussi avec le plan de croissance canadien de La Coop, en raison de leur présence en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.



La Division de transformation des viandes de La Coop fédérée, Olymel, est impliquée en production porcine en Alberta et en Saskatchewan à travers sa filiale Olysky, et en transformation du porc en Alberta.

Les actifs inclus dans la transaction sont les suivants:

Meunerie, centre de grain et magasin de Winnipeg, Manitoba

Magasin et entrepôt de Brandon, Manitoba

Usine de minéraux et prémélanges, entrepôt et magasin de Lethbridge, Alberta

minéraux et prémélanges, entrepôt et magasin de Magasin, bureaux et entrepôts de Red Deer, AB , et Swiftcurrent, SK

Les actifs et activités de Standard Nutrition aux États-Unis ne sont pas inclus dans la transaction.

PUBLICITÉ

Standard Nutrition Canada offre des services de consultation en nutrition, en soins vétérinaire et en productions animales. Elle offre aussi des produits dans ces différents secteurs. La compagnie a été formée en 2004 par la fusion des activités canadiennes de Standard Nutrition US et de Max Pro Feeds Ltd de Winnipeg. Standard Nutrition Canada emploie un peu plus de 70 personnes dans les trois provinces, la majorité d’entre elles ouvrant dans la principale meunerie et le bureau chef de Winnipeg.