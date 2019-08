Claas lance de nouvelles machineries en grande pompe

Claas a réalisé le lancement de nouveaux produits le plus important de son histoire en Amérique du Nord en juillet dernier. L’évènement, qui a eu lieu dans l’État du Nebraska, réunissait 200 détaillants ainsi que douze journalistes invités spécialement pour l’occasion. La compagnie a présenté sept grandes nouveautés ainsi que sa vision du marché nord-américain. Le Bulletin des agriculteurs était présent. Voici ce qui a retenu notre attention.

Le président de Claas pour l’Amérique du Nord, Eric Raby, a ouvert la soirée en dévoilant les ambitions de son entreprise. « Notre objectif est de doubler nos ventes d’ici cinq ans. Nous voulons devenir le fournisseur de machinerie préférée des producteurs qui exigent des équipements de qualité supérieure et pour qui la première préoccupation est la profitabilité de leur entreprise. »

Pour atteindre ses objectifs, la compagnie a pris les grands moyens. Elle introduit cette année sept nouveaux équipements innovateurs. En Amérique du Nord, elle passe officiellement du statut de fournisseur secondaire (short liner) à la catégorie de fournisseur majeur (full line) avec l’introduction de la nouvelle série de tracteurs Axion. Claas investit dans la construction d’un tout nouveau pavillon destiné exclusivement à la formation de ses techniciens et de ses détaillants en Amérique du Nord. Elle change les couleurs de ses batteuses Lexion, qui passent du jaune Cartepillar au vert et blanc traditionnel de Claas, dans le but de renforcer et d’uniformiser l’image de la marque.

Les vedettes : Lexion 8000 et 7000

Les nouvelles batteuses de série 8000 et 7000 sont les grandes nouveautés. Les ingénieurs ont conçu une nouvelle batteuse adaptée spécifiquement au besoin du marché nord-américain. Elles se distinguent par leur grande capacité et leur efficacité au champ. La série 8000 est dotée d’un immense réservoir à grain d’une capacité de 13 tonnes. Ce réservoir se vide en moins de deux minutes. Elle peut récolter jusqu’à 8 ha/h et se déplace à une vitesse de 40 km/h sur la route. Les batteuses sont équipées d’un nouveau système de contrôle électronique (Cemos Automatic) qui gère les ajustements pour optimiser la qualité du grain récolté. La majorité des ajustements se font de la cabine en pressant un simple bouton. Ce même système gère le régime du moteur et des différentes composantes pour optimiser la consommation de carburant. En moyenne la série 8000 consomme 10 litres à l’hectare.

Ces batteuses ont été conçues pour minimiser le temps d’entretien. Elle demande 50 % moins de temps pour la maintenance que les batteuses présentement sur le marché. Ceci est possible grâce à son système de lubrification centrale et son Dynamic Cooling qui réduit l’accumulation de poussière à l’intérieur et refroidit plus efficacement le moteur. Toutes les nouvelles batteuses Claas sont équipées d’un moteur de marque Mercedes.