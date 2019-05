Comment améliorer les relations en entreprise familiale

Il n’est pas toujours simple de garder les relations harmonieuses au sein d’une famille qui travaillent dans la même entreprise agricole. Un concept pourrait aider les parents et les enfants à mieux s’entendre, soit faire la distinction entre affinités et amour. Selon Martine Deschamps, conseillère en transfert de ferme et gestion du personnel, il faut prendre conscience de la différence entre les deux. Dans sa pratique, elle entend parfois dire qu’un parent préfère l’un ou l’autre de ses enfants, ce qui affecte les relations.

Dans cette vidéo, la conseillère, qui rédige aussi la chronique Transfert dans Le Bulletin des agriculteurs, explique le phénomène et donne des trucs pour changer la perception de chacun.