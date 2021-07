Décès du fondateur de Prograin

L'homme derrière Prograin et les débuts du soya au Québec, Clément Létouneau, s'est éteint récemment. Il est décédé le 12 juillet à l’âge de 93 ans à Saint-Césaire, à l'endroit où se trouve encore l'entreprise qu'il a fondé en 1980. Il a été parmi les pionniers dans la culture du soya dans la province. Aujourd'hui, Prograin figure parmi les plus importantes entreprises privées de soya à valeur ajoutée au Canada. Elle emploie une centaine de personnes et exporte ses produits dans près d’une vingtaine de pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son neveu, Alain Létourneau, dirige actuellement l'entreprise.

M. Létourneau a été intronisé au Temple de la renommée de l’agriculture du Québec en 1993 pour sa contribution au milieu agricole, notamment pour le développement de la génétique Holstein et l’implantation de la culture du soya, entre autres.

Il était reconnu pour son implication. Il a d'ailleurs été président de l’Union catholique des cultivateurs (UCC) de Saint-Hyacinthe, ainsi que vice-président de l’UPA dans les années 1970.