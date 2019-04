En primeur, lancement du nouveau Magnum AFS connect

Un tracteur intelligent

Le nouveau Magnum AFS a hérité de plusieurs innovations technologiques qui avaient été mises au point pour le fameux tracteur sans conducteur et sans cabine, le “Autonomus” qui a fait rapidement le tour de la planète lors de sa présentation en 2017. Le nouveau Magnum est tout équipé pour tirer pleinement avantage du nouvel écosystème numérique de Case IH, la plateforme AFS connect. AFS connect permet de connecter une flotte de machines ensemble et de transmettre une multitude de données provenant de ses senseurs. Le système a été optimisé pour l’agriculture de précision et le partage de données. Les données peuvent être partagées avec une plateforme comme Climate Field View ou à votre agronome de région. AFS connect réduit les temps d’immobilisation en permettant à votre concessionnaire de diagnostiquer le tracteur à distance et de vous suggérer des solutions.