Votre Bulletin météo du 24 au 30 juin

Le Bulletin des agriculteurs récidive cette saison en vous offrant à nouveau le Bulletin météo qui vous permettra de suivre vos cultures de près! Celui-ci vous fournira les données dont vous avez besoin chaque semaine.

Il résume par région les écarts de températures et les quantités de précipitations et vous informe sur le cumul des degrés-jours et des unités thermiques pour le maïs. En plus, vous pouvez comparer l’accumulation des jours de croissance par rapport à la moyenne des dernières années. Une information très utile pour gérer vos cultures.

Cliquez sur le tableau, qui couvre du 24 au 30 juin 2018, pour l’agrandir et l’imprimer.