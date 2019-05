Ivan Girard de Probiotech international honoré

Ivan Girard a reçu son prix des mains du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, le 6 mai dernier lors du traditionnel souper-conférence de l’AQINAC à Drummondville. « Le succès d’un entrepreneur est étroitement lié au succès de l’entreprise et à l’équipe qui s’y rattache », a indiqué le récipiendaire en recevant son prix. Il a qualifié son équipe de dévouée, responsable et ambitieuse en plus d’avoir un bon mot pour ses parents qui lui ont appris que le travail et l’honnêteté étaient gages de réussite dans la vie. D’ailleurs, l’équipe de Probiotech était présente à la remise.

Probiotech international est basé à Saint-Hyacinthe, mais travaille avec des universités et des centres de recherche un peu partout dans le monde. Leur but est de trouver des alternatives aux antibiotiques, aux produits chimiques et aux hormones, bref des solutions naturelles aux problèmes de santé et de nutrition animale. Les additifs naturels développés se retrouvent dans l’alimentation de plusieurs animaux d’élevage (vaches, porcs, volaille, bœufs) et même des animaux de compagnie.

Ivan Girard a grandi sur une ferme dans l’est de la France. Son père vétérinaire utilisait la ferme pour faire de la recherche. C’est ainsi que ses intérêts pour l’agriculture et la science sont nés. Après avoir effectué des études en microbiologie en France, il est parti au Kentucky, aux États-Unis, faire un doctorat. C’est en 1998 qu’il vient au Québec pour la première fois à l’invitation de l’Ordre des agronomes du Québec. Il décide peu après de s’y installer et de créer son entreprise. Le système de la gestion de l’offre a contribué à sa décision de s’établir ici. Pour lui, c’était un signe de stabilité.

PUBLICITÉ

Rappelons que chaque année, l’AQINAC remet ce prix pour souligner les compétences en gestion et en entrepreneuriat de gens du milieu. Par le passé, l’AQINAC a remis son prix notamment à François Vachon, directeur général de la Meunerie de Saint-Frédéric (2018), et Mario Côté, fondateur du Groupe Mario Côté.