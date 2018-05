L’AQINAC a remis son Prix de l’excellence entrepreneuriale à François Vachon, directeur général de la Meunerie de Saint-Frédéric lors de la 9e édition de son gala qui s’est tenu lundi le 7 mai.

L’AQINAC a voulu souligner les grandes habiletés de gestion et d’entrepreneur dirigé vers la relève de François Vachon, ainsi que son sens de l’implication. Ce dernier a tenu à partager cette reconnaissance avec les autres actionnaires de l’entreprise et son épouse en spécifiant qu’un bon gestionnaire ne travaille jamais seul. Il a conclu ses remerciements en invitant les gestionnaires et entrepreneurs dans la salle à prendre le temps de bien planifier leur relève, un enjeu primordial selon lui: il faut bien la choisir, prendre le temps de la préparer et par la suite, lui faire confiance, a t-il ajouté.

PUBLICITÉ

Actionnaire dès 21 ans de l’entreprise familiale, François Vachon travaille au sein de l’entreprise depuis 1982, en compagnie de ses deux frères et ses deux soeurs. Il priorise la rentabilité et la performance de chaque secteur et accorde une très grande importance à sa relation avec l’ensemble du personnel. Il aime accorder sa confiance à de jeunes employés et ainsi pouvoir les former selon les valeurs de l’entreprise. Mettre en place une relève qui a à cœur la réussite de l’entreprise tout en respectant sa mission et ses valeurs est le principal défi sur lequel il s’est penché au cours des deux dernières années.

François Vachon encourage la concertation des partenaires et le développement d’un esprit de filière pour assurer l’essor des secteurs agricole et agroalimentaire, tout en faisant la promotion de l’agriculture au Québec.