Gilles Audette et Daniel Gauthier, d’Agri-Fusion à Saint-Polycarpe, gèrent l’une des plus grosses fermes de grandes cultures biologiques au Canada. La PME québécoise mise sur la technologie et ses ressources humaines pour tirer son épingle du jeu, sous un ciel, en 2017, peu clément. Bienvenue à bord de l’entreprise.

Statistique Canada a dévoilé les résultats de son dernier recensement en agriculture offrant ainsi un portrait global de l’industrie. Le Bulletin a analysé les données et vous présente les différentes tendances pour le Québec à l’aide de tableaux et de graphiques.

Mettez-vous dans la peau d’une vache. Toute sa journée est consacrée à se lever, boire, manger, faire ses besoins, se faire traire, se coucher et ruminer. Faire le passage d’une étable entravée à une étable en stabulation libre avec un robot représente tout un défi… Pour les vaches comme pour l’exploitant! Voici 10 conseils pour mieux s’y préparer.

Depuis un an, la ferme Yves Bonin de Saint-Thomas, dans Lanaudière, est équipée de balances qui ne se contentent pas de peser les poulets. Le nouvel équipement permet de prédire le poids des poulets jusqu’à 14 jours à l’avance. Regard sur ce nouvel équipement.

Des producteurs ont réussi l’exploit de rendre la pomme de terre séduisante! Les Mamzells séduisent les consommateurs par leur look, mais aussi grâce à leur côté pratique. Cette marque est en voie de redonner ses lettres de noblesse à la pomme de terre.

