Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Météo: Attachez vos tuques pour le mois de mai

Le retour à la chaleur se fera attendre pour encore plusieurs semaines si on se fie aux dernières prévisions des météorologues.

Blogue Profession agriculteur: Enfin dans le champ !

Notre bon vieux semoir est prêt, mais une fois au champ on s’affaire à faire plusieurs ajustements sur place. On s’est planté l’an dernier en semant pas tout à fait assez creux alors, cette année, j’ai le doute facile et je crois que je n’ai jamais autant gratté pour bien déterminer ma profondeur de semis.

Ha! ces incorrigibles du texto au volant

Texter ou semer, mais faire les deux en même temps, ce n’est pas une très bonne idée! Dans le champ l’a expérimenté. Voyez le résultat en cliquant sur l’image.