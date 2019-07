Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Nouveau phosphore protégé chez William Houde

La franchise québécoise William Houde de Timac Agro Canada, elle-même propriété du Groupe Roullier, a présenté son futur produit-phare, le Top-Phos, un « superphosphate organique complexe », le vendredi 19 juillet à l’Abbaye d’Oka, le berceau de la formation agricole au Québec.

Blogue Marché des grains: Passez à GO, réclamez 260$

Dans les dernières semaines, le prix du maïs est passé au Québec autour de 260-280 $ la tonne pour livraison avant la prochaine récolte. Ensuite, pour les moins suivants, on parle de 220 à 245 $ la tonne, et même parfois un peu plus. Alors on fait quoi avec de tels prix? On attend ou on vend?

L’accord économique Canada-Europe fait face à de la résistance

Une semaine après l’arrivée du premier fromage à poutine québécois en France, l’opposition s’organise de plus en plus outre-Atlantique contre l’accord économique entre le Canada et l’Union européenne, appelé Accord économique et commercial global (AECG).